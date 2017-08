Kerpen in Nordrhein-Westfalen Vier Tote bei Massencrash auf A4

Gegen vier Uhr morgens ist es auf der Autobahn bei Kerpen, rund 30 Kilometer westlich von Köln, zu einem schweren Unfall gekommen. Vier Menschen starben, als auf der A4 mehrere Fahrzeuge zusammenstießen.

Zunächst sei ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Lkw gefahren, bestätigte die Polizei Medienberichte. Kurze Zeit später krachte ein weiteres Auto in die Unfallstelle auf der A4. Der Wagen fing Feuer, drei Menschen in dem Wagen kamen ums Leben. Anschließend fuhr ein weiterer Wagen gegen die Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer verstarb ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Trümmerteile hätten einen Reisebus und zwei weitere Pkw so stark beschädigt, dass sie die Fahrt beenden beziehungsweise abgeschleppt werden mussten, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Am Sonntagmorgen waren die Bergungsarbeiten noch in vollem Gange. Bis zum frühen Nachmittag soll die A4 laut der Zeitung in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.