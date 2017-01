Bayern Mindestens sechs Tote bei Massenkarambolage auf A7

Bei einer Massenkarambolage im dichten Nebel sind auf der Autobahn 7 im Unterallgäu in der Silvesternacht sechs Menschen gestorben. Zudem wurden 13 Menschen verletzt, wie die Polizei Schwaben Süd/West am Sonntagmorgen mitteilte.

Den Angaben zufolge kollidierten etwa gegen 1 Uhr nahe Bad Grönenbach drei Sattelzüge und acht Autos. Fünf der Todesopfer saßen laut Polizeiangaben in einem Kleinwagen, der fast komplett zerstört wurde. Das sechste Opfer wurde in seinem Pkw unter einem Laster eingeklemmt. Von den 13 Verletzten wurden fünf vor Ort und acht im Krankenhaus versorgt.

"Wirklich nur wenige Meter Sicht"

"Von Routine kann in so einem Fall keine Rede mehr sein", sagte einer der Einsatzleiter von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller des Bayerischen Roten Kreuzes, Thomas Pfaus, am Sonntag. Der Nebel sei so dicht gewesen, das habe er noch nie erlebt: "es gab wirklich nur wenige Meter Sicht."

Der genaue Hergang und die Unfallursachen müssen noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. "An der Unfallstelle gilt die Richtgeschwindigkeit 130 km/h", so der Sprecher. Möglich sei, dass die Autofahrer die Lastwagen vor sich viel zu spät wahrnahmen: "Es sieht so aus, als seien sie mit voller Geschwindigkeit aufgefahren", sagt er.

Rund 100 Helfer im Einsatz

In der Nacht war die Lage so unübersichtlich, dass die Polizei lange Zeit keine präzisen Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten machen konnte. "Wir sind anfangs von 30 Betroffenen ausgegangen", sagte Einsatzleiter Pfaus.

Der Unfallort liegt in einem Gebiet ohne Ballungszentrum. Das heißt: lange Anfahrtswege für die Rettungskräfte, wie Pfaus deutlich machte. Die nächstgelegenen Krankenhäuser befinden sich demnach in 30 bis 40 Kilometer Entfernung. Weit mehr als 30 Fahrzeuge und rund 100 Helfer waren Pfaus zufolge letztlich im Einsatz. Selbst ein Tierarzt sei vor Ort gewesen, er habe sich um einen Hund kümmern müssen.

Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) sprach in einer ersten Reaktion von einem tragischen Unfall: "Leider machen schon die ersten Stunden des neuen Jahres deutlich, dass auch 2017 die Sicherheit im Straßenverkehr ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit sein muss und wird."