A8 in Richtung München Geisterfahrer stirbt bei Kollision - fünf Verletzte

Bei einem schweren Unfall auf der A8 zwischen Bergen und Grabenstätt in Richtung München ist eine Person gestorben. Bei dem Toten handelt es sich um einen 85-Jährigen, der in die falsche Richtung auf die Autobahn gefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen war, berichtete das "Traunsteiner Tagblatt".

Nach Unfall - #A8 zwischen Anschlussstellen #Bergen und #Grabenstätt in Fahrtrichtung München, komplett gesperrt. Eine Umleitung/Ableitung

wird eingerichtet. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 20. Februar 2019

Ein weiterer Fahrer konnte demnach ausweichen und kollidierte mit einer Mittelleitplanke. Ein drittes Fahrzeug fuhr in die Unfallstelle. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt. Die Autobahn musste laut Polizei gesperrt werden, am Nachmittag bildete sich in Richtung München ein Stau von fast zehn Kilometern.

Auf den Autobahnen in Bayern kam es zuletzt immer wieder zu tödlichen Unfällen mit Geisterfahrern. Im Dezember war ein 87 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Inntalautobahn 93 in die falsche Richtung unterwegs gewesen und frontal in einen Lastwagen gekracht. Anfang November war ein 34-Jähriger auf der A8 südlich von München ums Leben gekommen, als ein Geisterfahrer frontal in sein Auto fuhr.