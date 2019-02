Ein 68-Jähriger ist bei einem schweren Unfall auf der A81 Richtung Stuttgart aus seinem Auto geschleudert und gestorben. Der Fahrer sei wohl sofort tot gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann war am späten Mittwochabend zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren - und infolgedessen gegen den Mast einer Schilderbrücke am Rande der Fahrbahn geprallt. Teile des Autos wickelten sich um den Mast und verkeilten sich mit der Fahrbahnbegrenzung.

Mitfahrer oder weitere Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Ob der 68-Jährige angeschnallt war, ist unklar. Wegen der Abbauarbeiten der angefahrenen Schilderbrücke wurde die Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt, am Morgen bildete sich ein Stau von 14 Kilometern Länge. In Gegenrichtung konnten nur zwei von drei Fahrstreifen befahren werden.