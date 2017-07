Kurz & Krass Papagei löst Polizeieinsatz aus

Schreie, Gepolter und üble Beschimpfungen: In Aachen haben Nachbarn die Polizei alarmiert, als sie Lärm aus einer Wohnung hörten. Die Polizei identifizierte zwei ungleiche Streithähne.

Als die Polizisten an der Wohnung eintrafen, kam ihnen ein Mann mit blutender Unterlippe entgegen. Verursacher: Sein Papagei. Das Tier habe ihm die Verletzung während eines Streits zugefügt, sagte der Mann. Auch das Gepolter habe der Papagei verursacht, als er beim Herumfliegen einige Gegenstände umstieß.

Was den Papagei so in Rage brachte, konnte die Polizei nicht herausfinden. Der Beschuldigte machte keine Angaben.