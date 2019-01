Aalen Öllaster kollidiert mit Auto - ein Toter

Auf der B19 bei Aalen in Baden-Württemberg hat sich am frühen Morgen laut Polizei ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann, der aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war, krachte demnach um 6.14 Uhr frontal mit einem Öllaster zusammen. Der Fahrer des Kleinwagens sei von Einsatzkräften aus seinem Wagen befreit worden. Kurz darauf starb er laut der Meldung noch am Unfallort. Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.

Die Bundesstraße musste zur Bergung der Autos zwischenzeitlich vollständig gesperrt werden. Am Lastwagen entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro, am Auto von 1000 Euro.