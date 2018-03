Baden-Württemberg Polizei erschießt Wildschwein vor Krankenhaus

In Aalen ist ein Wildschwein in ein Krankenhaus gelaufen. Laut Polizei spazierte das Tier am späten Dienstagnachmittag durch den Haupteingang in die Klinik in Aalen. Dabei zeigte es demnach keine Scheu vor den Menschen und blieb auch von lauten Rufen unbeeindruckt.

Das Tier ließ sich zwar aus dem Gebäude vertreiben, kehrte aber nicht in den Wald zurück. Laut Polizei stellte es deshalb eine Gefahr für Personen in der Nähe des Krankenhauses und den Straßenverkehr dar. Daher wurde das Wildschwein erschossen. Dies geschah demnach im Einvernehmen mit dem örtlichen Jagdpächter.

Im Oktober hatte es Schlagzeilen über zwei Wildschweine in Heide gegeben, die in der Innenstadt mehrere Menschen angegriffen hatten, unter anderem in einer Bankfiliale. Ein Jäger erschoss auch in diesem Fall eines der Tiere.