Absturz Boeing 737 Max in Indonesien Bericht schildert verzweifelte Handlungen der Piloten

Beim Absturz des Lion-Air-Fluges JT 610 im Oktober 2018 sollen die Piloten verzweifelt in einem Handbuch geblättert haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Das Flugzeug war am 29. Oktober nur elf Minuten nach dem Start in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Die Maschine zerschellte auf dem Wasser. Alle 189 Insassen kamen ums Leben.

Laut dem Bericht von Reuters hätten die Piloten mithilfe des Handbuchs nach einer Lösung gesucht, um die Nase der Maschine wieder nach oben zu ziehen. Die Nachrichtenagentur bezieht sich auf drei Quellen. Sie geben an, den Stimmenrekorder des Flugs zu kennen. Der Nachrichtenagentur liegt er nicht vor.

Darauf soll zu hören sein, wie der Erste Offizier zwei Minuten nach dem Start von einem Problem spreche, das nicht weiter konkretisiert werde. Doch laut einer Quelle sei die Fluggeschwindigkeit im Cockpit thematisiert worden.

Daraufhin habe der Kapitän den Ersten Offizier angewiesen, das Handbuch zu überprüfen. Dieses beinhalte Checklisten für ungewöhnliche Ereignisse.

In den nächsten neun Minuten senkte sich die Nase des Flugzeugs immer wieder ab. Der Bordcomputer habe die Piloten laut der Quelle vor einem Strömungsabriss gewarnt. Die Cockpitcrew versuchte mehrfach, die Nase wieder nach oben zu ziehen. Sie schienen nicht zu merken, dass sie Probleme mit der Trimmung haben, sagte eine der Quellen. Es sei weiter nur über Flughöhe und Fluggeschwindigkeit gesprochen worden.

Laut den drei Quellen blieben die Piloten in der Situation ruhig. Kurz bevor die Maschine abstürzte, übergab der Pilot an den Ersten Offizier. Er überprüfte nun das Handbuch, während der Erste Offizier das Steuer übernahm. Doch es gelang ihm nicht, das Flugzeug zu kontrollieren. Wenig später stürzte die Maschine ins Meer.

Fünf Monate später stürzte erneut eine 737 MAX 8 ab. Die Maschine der Ethiopian Airlines zerbarst kurz nach dem Start in Addis Abeba am Boden. 157 Menschen kamen ums Leben.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ähneln die Flugschreiberdaten der beiden Maschinen einander. Die "eindeutigen Ähnlichkeiten" würden noch näher untersucht, sagte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Mogesam am Sonntag. Gleichzeitig kündigte sie die Veröffentlichung eines vorläufigen Untersuchungsberichts "in 30 Tagen" an.

Weil es bereits der zweite Crash desselben Flugzeugtyps innerhalb von fünf Monaten war, erließen Luftfahrtbehörden rund um die Welt bis zur Klärung der Unglücksursache ein Flugverbot für die Boeing-737-Max-Reihe. Die rund 370 seit 2017 ausgelieferten Flugzeuge müssen am Boden bleiben.