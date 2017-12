Adventskalender von SPIEGEL ONLINE Hier gibt's was geschenkt

Heute beginnt der Dezember, der erste Advent steht kurz bevor, das Weihnachtsfest rückt spürbar näher; es ist eine Zeit der Besinnlichkeit, der inneren Einkehr und es ist - reden wir nicht groß drumherum - eine Zeit der Geschenke.

Die gibt's dieses Jahr auch bei uns.

SPIEGEL ONLINE, manager magazin online und bento möchten sich bei Ihnen, liebe Nutzer, für Ihre Treue mit einer kleinen Überraschung bedanken: einem Adventskalender! Und zwar einem, dessen Inhalt Ihnen nicht direkt auf die Hüften geht, wie die handelsüblichen Schokobomben.

In den nächsten 24 Tagen verlosen wir Weihnachtsgewinne im Gesamtwert von über 40.000 Euro: Von der Luxusuhr, über einen Designer-Backofen bis hin zum Laufband mit integrierten Streckenvideos ist alles dabei!

Falls Sie nach all der Weihnachtsfeierei wider Erwarten etwas Erholung brauchen, können wir Ihnen mit etwas Glück ebenfalls helfen: Unter allen Teilnehmern verlosen wir zum krönenden Abschluss eine Karibik- oder Mittelmeerkreuzfahrt für zwei Personen im Wert von 5000 Euro.

So funktioniert's: Pro Tag verlosen wir mindestens einen Preis, es können aber auch mal bis zu neun Gewinner pro Tag Glück haben. Ihre Chancen könnten schlechter stehen!

Klicken Sie das Türchen mit der aktuellen Tageszahl an und beantworten Sie dann die gestellte Quizfrage. Ist Ihre Lösung richtig, nehmen Sie an dem Tagesgewinnspiel teil, indem Sie sich registrieren. Die Tagesgewinner werden umgehend per Mail benachrichtigt und anschließend auf unserer Gewinnerseite veröffentlicht.

Die Teilnahme am Tagesgewinnspiel ist nur am aktuellen Tag möglich. Vor dem aktuellen Tag können Sie die Türchen nur öffnen, um sich die Tagesgewinne anzusehen. Alle Türchen können auch nachträglich noch geöffnet werden. In diesem Fall wird Ihnen angezeigt, welche Lösung richtig war.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung!