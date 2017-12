Adventskalender der SPIEGEL-ONLINE-Leser Und täglich grüßt das... Ren-Bier?!

Kinder lieben Adventskalender. Doch bevor die 24 Geschenke ab dem 1. Dezember täglich ihre Augen leuchten lassen, hat das Sammeln und Basteln schon den ein oder anderen Erwachsenen einiges an Nerven gekostet.

In seiner jüngsten Kolumne erzählte Theodor Ziemßen, wie er alle Jahre wieder daran verzweifelt, sinnvolle Adventskalender für seine Kinder hinzubekommen. Am Ende war er verunsichert vom Konsum, frustriert vom Basteln und verwirrt von den Ansprüchen an sich selbst und den Inhalt hinter den 24 Türchen. Schließlich entschied er, ab jetzt auf die Schokokalender aus dem Supermarkt zurückzugreifen.

In der Hoffnung, dass es den SPIEGEL-ONLINE-Lesern ebenso geht, bat er sie, Fotos von ihren Kalendern zu schicken - und zu berichten, wie sie den Türchenterror überstehen.

Erstaunlich viele Leserinnen und Leser geben sich mit viel Enthusiasmus dem Basteln schöner, origineller und witziger Adventskalender hin - und verraten ein paar schlaue Tricks, wie weniger enthusiastische Eltern nicht erst einen Tag vorm 1. Dezember in Panik verfallen.

Sehen sie hier die schönsten Kalender, einige hübsche Philosophien zum Kalenderkauf - und Tipps für eine entspannte Befüllung von Beuteln, Türen oder Päckchen: