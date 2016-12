Nach Flugzeugabsturz in Kolumbien "Chape"-Spieler Neto aus Krankenhaus entlassen

Er ist einer von sechs Überlebenden des Flugzeugsunglücks in Kolumbien: Verteidiger Neto vom AF Chapecoense kommt nun aus dem Krankenhaus nach Hause. An der Absturzstelle soll künftig an die Opfer erinnert werden.