Afghanistan: Mindestens 35 Tote bei schwerem Verkehrsunfall

Vermutlich weil die Fahrer eines Busses und eines Tankwagens nicht aufmerksam genug waren, ist es im Südosten Afghanistans zu einem schweren Unfall gekommen. Im Bezirk Schar-e Safa stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Mindestens 35 Menschen kamen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt, sagte der Gouverneur der Provinz, Bismillah Afghanmal.

Als die Sicherheitskräfte am Unfallort ankamen, seien beide Fahrzeuge bereits in Flammen aufgegangen. Im Bus hätten mehr als 50 Passagiere gesessen. Ermittler versuchten nun herauszufinden, was den Unfall verursacht hatte. Erste Erkenntnisse deuten auf menschliches Versagen.

Der Unfall ereignete sich auf der Schnellstraße von Kandahar in die Hauptstadt Kabul. Die Strecke führt durch Gebiete, die stark von den Gewalttaten der islamistischen Taliban betroffen sind. Viele Busfahrer wollen das Gebiet daher möglichst schnell passieren, um nicht Opfer eines Überfalls zu werden.

Das marode Straßennetz in Afghanistan gilt ohnehin als besonders gefährlich. Erst im Mai waren in der Provinz Ghasni im Osten des Landes zwei Busse und ein Tanklastwagen zusammengestoßen, mehr als 70 Menschen starben. Im April 2013 waren bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Tanklastwagen in der südlichen Provinz Kandahar 45 Menschen getötet worden.