Zugunglück in Aichach Fahrgastverband kritisiert veraltete Technik

Was ist passiert?

Eine Regionalbahn ist am Montagabend gegen 21.15 Uhr am Bahnhof im schwäbischen Aichach frontal auf die Lok eines stehenden Güterzuges aufgefahren. Der 37 Jahre alte Lokführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben. 14 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei später herausfand, sollen etwa 15 weitere Passagiere, die offenbar ohne größere Blessuren blieben, nach dem Unglück den Einsatzort verlassen haben, bevor die Beamten deren Personalien feststellen konnten. Die Kriminalpolizei hofft nun, dass diese Fahrgäste sich bei der Polizei melden. Die Zeugen könnten wichtige Hinweise für das Ermittlungsverfahren geben.

Die Kripo ermittelte am Dienstag weiter vor Ort. Zudem wurde ein externer Gutachter beauftragt, bei der Ursachensuche zu helfen. Die Polizei nahm zwischenzeitlich einen 24 Jahre alten Fahrdienstleiter fest. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Unfall auf menschliches Versagen zurückzuführen, teilten Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Augsburg mit.

Was wird dem Fahrdienstleiter vorgeworfen?

Gegen den Mann bestehe der dringende Verdacht der fahrlässigen Tötung, teilten die Ermittler mit. Der 24-Jährige soll dafür verantwortlich sein, dass die beiden Züge auf demselben Gleis unterwegs waren und zusammenstießen. Ein technischer Defekt könne nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Markus Trieb.

Am Nachmittag wurde Haftbefehl gegen den Fahrdienstleiter erlassen. Er bleibt allerdings vorläufig auf freiem Fuß. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung außer Vollzug gesetzt, da keine unmittelbare Fluchtgefahr bestehe, hieß es. Was genau dem Fahrdienstleiter vorgeworfen wird, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.

Wie ist der Bahnhof Aichach ausgestattet?

Die Technik sei veraltet, sagte der Sprecher des Fahrgastverbandes "Pro Bahn", Karl-Peter Naumann. Er sprach von einer "Mitverantwortung der Politik". In die Bundesstraße zwischen Augsburg und Ingolstadt sei viel Geld investiert worden - in die Technik an der Bahnstrecke nicht.

In dem Aichacher Bahnhof muss ein Fahrdienstleiter Naumann zufolge eine mechanische Sperre einlegen, um das Gleis zu sperren. "Das kann vergessen worden sein", sagt Naumann. Er betont, dass dies nur eine von vielen Möglichkeiten für das Unglück sei.

An dem Bahnhof gebe es keine elektrische Anlage, die dem Fahrdienstleiter signalisiere, dass das Gleis besetzt sei. Bei neueren Systemen werde das automatisch angezeigt - etwa am PC des Fahrdienstleiters.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass es sich in Aichach um ein mechanisches Stellwerk handle. Der Fahrdienstleiter müsse einen Hebel betätigen, um die Weichen zu stellen. Ob Gleise besetzt sind, muss der Fahrdienstleiter laut dem Sprecher durch "Inaugenscheinnahme" prüfen.

Hätte das Unglück mit moderner Technik verhindert werden können?

750 der rund 2800 Stellwerke in Deutschland sind laut der Deutschen Bahn mechanisch. "Die Technik ist zwar alt, aber sehr bewährt und sicher", sagte ein Konzernsprecher. Mechanische Stellwerke können mit einer elektrischen Meldeanlage nachgerüstet werden, die anzeigt, ob ein Gleis belegt ist.

Das Zugunglück von Bad Aibling 2016 zeigte, dass neuere Technik als in Aichach menschliches Versagen nicht immer kompensieren kann. Damals waren zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden verletzt. Der Fahrdienstleiter hatte auf seinem Handy gespielt und wurde wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

In Bad Aibling ist der Bahnhof mit modernerer Technik ausgestattet als in Aichach. In Bad Aibling gibt es beispielsweise einen Stelltisch, auf dem die Bahnlinien abgebildet sind. Ist ein Gleis belegt, leuchtet es im Bahnhof und auf der Strecke Rot auf.

Der Fahrdienstleiter Michael P. ignorierte das Warnsignal jedoch zweimal - und bemerkte zu spät, dass die beiden Züge auf Kollisionskurs waren.

Wie häufig sind Zugunglücke?

Die Zahl der Verunglückten im Eisenbahnverkehr ist in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 1991 zählte das Statistische Bundesamt 319 Tote, 2016 waren es 163. In den Vorjahren schwankte diese Zahl um diesen Wert: 2015 starben 146 Menschen, 2014 verunglückten 172 Personen. Unfälle mit Pkw oder Personen im Gleis sind in der Statistik enthalten, Suizide werden hingegen nicht erfasst.

Der Bahn zufolge nutzen sieben Millionen Menschen jeden Tag den Zugverkehr. Dass Züge kollidieren, kommt selten vor. Zwischen 2011 und 2016 geschah das laut Statistischem Bundesamt 13 bis 24 Mal im Jahr. Dabei starben insgesamt 28 Menschen - 12 davon in Bad Aibling.