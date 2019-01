Baden-Württemberg Zwei Tote und 19 Verletzte bei schwerem Unfall im Nebel

Bei einem schweren Autounfall im Nebel sind auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen und 19 verletzt worden. Bei einem Todesopfer handele es sich um einen zehnjährigen Jungen, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite Tote, ein 39-jähriger Mann, sei sehr wahrscheinlich der Vater des Kindes.

In den Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Aichtal waren gegen 1 Uhr morgens sechs Fahrzeuge verwickelt. Neun Menschen wurden schwer verletzt, mindestens einer von ihnen befand sich laut Polizei am frühen Morgen in Lebensgefahr. Zehn weitere Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten sei wohl auch die Mutter des verunglückten Jungen sowie möglicherweise noch ein Geschwisterkind, sagte der Polizeisprecher. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Vor der Unfall hatte es laut Polizei einen kleineren Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und reinem Sachschaden gegeben. Mit zeitlichem Abstand sei es dann an gleicher Stelle zu dem schweren Unfall in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Die Bundesstraße war in beide Richtungen am frühen Morgen noch voll gesperrt.