Alabama Bus mit US-Schülern stürzt in Schlucht

Nahe Loxley im US-Bundesstaat Alabama ist ein Ausflugsbus von der Fahrbahn abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Der Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Dem Busunternehmen zufolge wurden zahlreiche der insgesamt 42 Insassen verletzt, drei von ihnen schwer.

An Bord des gecharterten Busses befanden sich der Polizei zufolge Schüler aus Texas, die einen Ausflug nach Disney World in Florida unternommen hatten. Das Fahrzeug stürzte den Angaben zufolge 15 Meter tief. Die Interstate 10 war für zehn Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Warum der Bus in den Abgrund stürzte, ist noch unklar. Schüler der Channelview High School in Texas sagten Lokalmedien, sie hätten zum Unfallzeitpunkt geschlafen und seien erst durch den Aufprall geweckt worden.