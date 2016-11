kurz & krass Als Ninja verkleideter Einbrecher klaut Schwert

Dachte er, in dem Kostüm wäre er unsichtbar? Überwachungskameras in einem Laden in Alaska haben einen seltsamen Einbrecher gefilmt. Er war als Ninja verkleidet. Seine Beute passte zum Outfit.

Der Einbrecher verschaffte sich nach Ladenschluss Zugang zu dem Geschäft in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Er nahm ein japanisches Schwert an sich - aber nicht mehr. Ein Mitarbeiter sagte der Polizei, nach einer ersten Bestandsaufnahme sei sonst nichts geklaut worden.

Eine Spur gibt es bislang nicht. Die Polizei in Anchorage bittet die Bevölkerung um Hinweise.

