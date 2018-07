Alaska Alle Insassen überleben Flugzeugabsturz

US-Amerikanische Rettungskräfte haben aus einem in Alaska abgestürzten Kleinflugzeug elf Menschen gerettet. Die Einsatzkräfte fanden das Wrack an einem Berghang in rund 600 Metern Höhe auf der Prince-of-Wales-Insel, rund 400 Kilometer südlich von Juneau, der Hauptstadt Alaskas, wie die US-Küstenwache mitteilte. Der Pilot selbst hatte den Notruf abgesetzt.

Ein Foto der Küstenwache zeigt ein weißes Kleinflugzeug, das beschädigt auf Felsboden liegt. Der Pilot und die zehn Passagiere wurden laut Küstenwache mit Hubschraubern zu einem Krankenhaus in der Nähe gebracht. Alle hatten demnach kleinere Verletzungen, ihnen ging es aber ansonsten gut. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar.