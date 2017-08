Versteigerter Einstein-Brief "Ich gebe keinen Pfifferling für Europas Zukunft"

Ein Brief für Tausende Euro: In den USA ist ein Schreiben Albert Einsteins versteigert worden. Das handschriftliche Schriftstück des deutsch-amerikanischen Physikers wechselte für umgerechnet rund 26.000 Euro den Besitzer.

Über den Käufer machte das Auktionshaus Nate Sanders mit Sitz in Los Angeles keine Angaben. Den in Deutsch geschriebenen Brief mit Poststempel vom 11. Oktober 1938 hatte Einstein aus dem Exil in den USA an seinen langjährigen Freund Michele Besso geschickt, einen Ingenieur in Bern.

"Ich gebe keinen Pfifferling mehr für Europas Zukunft", schreibt Einstein in dem Brief, in dem er unter anderem Kritik an dem damaligen britischen Premier Neville Chamberlain übt, der kurz zuvor mit Frankreich, Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland das Münchner Abkommen unterzeichnet hatte. Chamberlain wurde später seine beschwichtigende Appeasement-Politik gegenüber Adolf Hitler vorgeworfen.

Der in Ulm geborene Einstein musste als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. Viele Briefe des ab 1933 in den USA lebenden Physikers nehmen auf die Lage im nationalsozialistischen Deutschland Bezug.

Bereits vor zwei Monaten waren Briefe des 1955 verstorbenen Physikers versteigert worden. Das Auktionshaus Winners in Jerusalem erzielte mit acht Schreiben einen Erlös von umgerechnet rund 190.000 Euro. Sie sind mit der Schreibmaschine getippt, vom Autor unterschrieben und zum Teil mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Eines dieser Schreiben kaufte der israelische Illusionist Uri Geller.

Die meisten der Schreiben aus den Jahren 1951 bis 1954 sind an den US-Physiker David Bohm gerichtet und beschäftigen sich unter anderem mit der Frage der göttlichen Schöpfung und der Situation in Israel.

Den höchsten Verkaufspreis erzielte bei der Versteigerung mit mehr als 75.000 Euro ein Brief an Bohm, in dem Einstein unter anderem schreibt: "Falls Gott die Welt erschaffen hat, dann war es offenbar nicht seine erste Sorge, uns ihr Verständnis leicht zu machen."