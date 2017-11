Landesstraße in Niedersachsen Ehepaar baut Blitzer-Attrappe gegen Raser

Allenbüttel liegt zwischen Wolfsburg und Braunschweig, an der viel befahrenen Landesstraße 321. Eigentlich gilt dort Tempo 50. Doch immer wieder fahren Autos mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort in Niedersachsen: vorbei an den Häusern von Anwohnern wie Rainer und Sabine Liebrenz.

Weil es im Ort keinen Blitzer gibt, ergriff das Ehepaar auf ungewöhnliche Weise selbst die Initiative. Als vor zwei Jahren ein Wagen am Ortseingang eine Grundstücksmauer einriss, beschlossen die beiden, auf ihrem Grundstück eine selbstgebaute Blitzer-Attrappe aufzustellen. Im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE spricht Rainer Liebrenz über die Idee - und ihre Umsetzung.

SPIEGEL ONLINE: Wie groß ist das Problem mit Rasern in Ihrem Ort?

Rainer Liebrenz: Wir konnten beobachten, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren aggressiver geworden ist. Hier gibt es nur einseitige Bebauung. Deshalb wird der Ort von vielen nicht als Ort wahrgenommen. Teilweise wird hier mit 150 Kilometern pro Stunde durchgerast.

SPIEGEL ONLINE: Eine selbstgebaute Blitzer-Attrappe - wie kamen Sie auf diese ungewöhnliche Maßnahme?

Liebrenz: Wir haben vorher vieles versucht: von selbstgebastelten Tafeln bis zu einer Schaufensterpuppe, die ein Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung 50 hochhielt. Das hat alles nicht funktioniert. Deshalb die Attrappe.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie diese gebaut?

Liebrenz: Ich bin selbst Berufskraftfahrer, sehe also häufig Blitzer. Ich habe dann ein einfaches Entlüftungsrohr genommen. Damit es echter aussieht, habe ich noch Plexiglas installiert. Die Attrappe haben wir dann bei uns auf dem Grundstück aufgestellt.

SPIEGEL ONLINE: Und das durften Sie?

Liebrenz: Ja. Wir haben uns zuvor informiert, was rechtlich zulässig ist. Es spricht nichts dagegen, auf seinem eigenen Grundstück eine solche Anlage aufzustellen, die einem Messgerät ähnelt. Was man allerdings nicht darf, ist diese Anlage zu betreiben. Wenn ich etwa Beleuchtung anbringe oder blitze, ist das ein Eingriff in den Straßenverkehr und unzulässig.

SPIEGEL ONLINE: Wie gut funktioniert die Attrappe? Nehmen die Autofahrer den Fuß vom Gas?

Liebrenz: Man kann schon sagen, dass die Attrappe Wirkung zeigt, zumindest teilweise. Hier gehört aber ein echter Blitzer hin. Wir stehen deshalb in Kontakt mit der Polizei und der Kommunalpolitik. Bisher sträubt sich das Landesamt dagegen. Das Aufstellen eines Blitzers geht ja immer mit einer Betreiberpflicht einher. Unser Hauptziel bleibt es aber, den Verkehr hier zu beruhigen.