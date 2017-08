Alpen Deutscher offenbar nach 43 Jahren tot im Gletscher entdeckt

In den Alpen ist erneut eine Gletscherleiche entdeckt worden. Ein Bergführer fand den aus dem Gletschereis ragenden Körper am Sonntagnachmittag in Tirol auf dem Alpeiner Ferner in rund 3000 Metern Höhe. Die Leiche wurde freigelegt und mit einem Hubschrauber zu Tal geflogen. Dort soll sie obduziert werden.

Nach Polizeiangaben könnte es sich bei dem Toten um einen deutschen Alpinisten handeln, der 1974 in der Gegend unterwegs war und von einer Bergtour nicht zurückkehrte. Der Mann war damals 36 Jahre alt.

In der Nähe des Toten wurden ein Messer, ein Eispickel sowie eine Geldtasche gefunden. Bei einem weiteren Fundstück handelt es sich vermutlich um ein Dokument, das wegen der Feuchtigkeit und des Alters aber noch nicht entziffert werden konnte.

Erst im Juli waren in den Schweizer Alpen die Überreste eines Ehepaares gefunden worden, die 1942 verschwunden waren. Michael Larcher vom österreichischen Alpenverein sagte dem Österreichischen Rundfunk, solche Funde könnten künftig zunehmen: "Der dramatische Rückgang der Gletscher in den letzten 30 Jahren führt dazu, dass die Dinge frei werden, die im Gletscher verborgen waren".