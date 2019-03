Beim Zusammenprall von zwei Skifahrern in den französischen Alpen ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 46-jährige Schwedin sei an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben, bestätigte die Bergrettung am Sonntag.

Bei dem anderen Skifahrer handelte es sich demnach um einen 56-jährigen Tschechen. Der Unfall ereignete sich auf den Pisten von Alpe d'Huez im Osten Frankreichs.

Wie genau es zu der Kollision kam, ist bislang nicht klar. Die Ermittlungen dauern an.