Wegen einer Panne sind in einem Skigebiet in den Alpen rund 150 Skifahrer in Gondeln stecken geblieben. Die Nachrichtenagentur AP spricht unter Berufung auf französische Behörden sogar von etwa 200 Skifahrern.

Zu dem Zwischenfall kam es am Nachmittag im französischen Skigebiet Chamrousse, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Am Abend waren die Skifahrer wieder frei. Retter hätten sie innerhalb von rund zweieinhalb Stunden in Sicherheit gebracht, teilte die Unterpräfektin von Grenoble, Violaine Demaret, der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Behörden hätten zwei Hubschrauber eingesetzt, hieß es. Wie es zu der Panne kam, sei bisher unklar.

Die Rettungsaktion lief folgendermaßen ab: Ein Hubschrauber setzte einen Retter auf einer blockierten Gondel ab. Dieser ließ sich dann ins Innere der Kabine gleiten und seilte die Fahrgäste ab. In jede Skigondel passen bis zu zehn Menschen.

DIRECT >> Problème technique @Chamrousse1700 || Plusieurs personnes bloquées depuis plus d’une heure @ledauphine pic.twitter.com/bu26YutphF — Morgane Goulot (@MommLaPomm) 24. Dezember 2017

Das Skigebiet Chamrousse liegt rund 30 Kilometer südöstlich der französischen Stadt Grenoble. Die Seilbahn überwindet laut Medienberichten einen Höhenunterschied von rund 600 Metern und erreicht eine Höhe von mehr als 2200 Metern. Über die Weihnachtstage sind viele Urlauber in den französischen Skigebieten unterwegs, die Wintersportbedingungen gelten als gut.