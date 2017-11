Baden-Württemberg Amokdrohungen lösen Großeinsätze aus

Mehrere Amokdrohungen haben Großeinsätze der Polizei in Baden-Württemberg ausgelöst. Sie waren in Gymnasien in Schramberg und Offenburg sowie in einem Krankenhaus in Winnenden per E-Mail eingegangen, wie Ermittler und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizei und Rettungskräfte eilten daraufhin an die Schulen.

Für das Gymnasium in Offenburg gab die Polizei am Vormittag schnell Entwarnung. Auch bei der Durchsuchung des Krankenhauses in Winnenden fanden die Fahnder keine Hinweise auf eine Gefahr.

In Schramberg läuft der Einsatz, an dem nach einem Bericht der Zeitung "Schwarzwälder Bote" auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war, noch.Polizisten durchsuchen Gebäude. Schüler und Lehrer haben sich den Angaben zufolge in den Klassenräumen in Sicherheit gebracht. Es gebe aber bislang keine Bestätigung für eine tatsächliche Bedrohung, hieß es von den Behörden. Schüler und Lehrer seien wohlauf.