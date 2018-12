Italien Festnahme nach tödlicher Massenpanik in Klub

Nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Italien ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Der 16-Jährige soll in der Nacht zum Samstag Reizgas in der Diskothek "Lanterna Azzurra" in Corinaldo versprüht haben. Er steht unter Verdacht, damit die Massenpanik ausgelöst zu haben.

Wie italienische Medien berichten, soll der Teenager durch Zeugenbefragungen als Verdächtiger identifiziert worden sein. Er soll in Kürze vernommen werden.

Der 16-Jährige wurde allerdings zunächst wegen Drogenbesitzes In Polizeigewahrsam genommen. Wie die "Repubblica" berichtet, sollen Ermittler bei ihm zu Hause etwa 200 Gramm Rauschgift gefunden haben, mutmaßlich Kokain.

Es soll zudem zwei weitere Festnahmen wegen Drogenbesitzes gegeben haben. Ob die beiden volljährigen Tatverdächtigen mit dem 16-Jährigen in Verbindung stehen, ist noch unklar.

Bei dem Unglück vor dem Auftritt des italienischen Rapstars Sfera Ebbasta starben fünf Jugendliche und eine Mutter. Dutzende Besucher wurden verletzt. Etwa tausend Besucher waren gekommen, um das Konzert zu sehen. Derzeit wird geprüft, ob zu viele Tickets verkauft wurden und das Lokal zum Unglückszeitpunkt überfüllt war. Augenzeugen berichteten zudem, dass einige Notausgänge nicht geöffnet gewesen seien.