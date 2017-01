kurz & krass Streit über Andrea Bergs Musik löst Polizeieinsatz aus

Am Anfang stand die Frage, welches Lied der Sängerin Andrea Berg auf einer Geburtstagsfeier in Thüringen gespielt werden sollte. Am Ende musste die Polizei eingreifen.

Der Streit über die Liedauswahl eskalierte auf einer Party in Rudolstadt. Eine 52-Jährige soll die zwei Jahre jüngere Gastgeberin gewürgt und bedroht haben, teilte ein Polizeisprecher in Saalfeld mit. Die Frauen stritten sich demnach darüber, welches Lied der Sängerin abgespielt werden solle.

Bei den Kontrahentinnen wurden Alkoholwerte von 1,9 und 1,4 Promille gemessen. Die 52-Jährige habe selbst die Polizei verständigt, sagte eine Sprecherin. Gegen die Frau laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.