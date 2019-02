Knapp acht Zentimeter ist das Prachtstück hoch, sein Name: "Schokoladentrüffel-Kuchen mit Buttercreme-Rose und Goldflocken". In den USA hat der umstrittene Künstler Andres Serrano ein 14 Jahre altes Tortenstück ersteigert, das 2005 auf der Hochzeit des damaligen Immobilienmaklers Trump und dem Model Melania im Klub Mar-a-Lago in Florida gereicht wurde.

Der Kunstzeitung "Art Newspaper" zufolge zahlte Serrano bei der Auktion in Boston vergangene Woche 1880 Dollar, umgerechnet etwa 1700 Euro. Was der Künstler mit dem Stück Torte plant, ist unklar. Für den Einsatz ungewöhnlicher Materialen ist er aber bekannt: Der aus New York stammende Künstler hat unter anderem schon mit Sperma, Muttermilch und Blut gearbeitet.

Für Aufsehen sorgte 1987 sein Foto "Piss Christ", das ein Kruzifix in einem Glas seines eigenen Urins zeigt. Das Werk wurde 2011 im französischen Avignon zerstört, mutmaßlich von christlichen Fundamentalisten: Die beiden traktierten das Kunstwerk und ein weiteres Bild Serranos mit Schneide- und Schlagwerkzeugen

Serrano hatte Trump 2003 als Teil einer Serie über die USA fotografiert. Bei der Hochzeit in Florida im Januar 2005 waren unter anderem das Model Heidi Klum, Arnold Schwarzenegger, Rapper P. Diddy und Ex-Präsident Bill Clinton mit Frau Hillary zu Gast. Die Schokoladentorte diente als Ersatz für die eigentliche, sieben Stockwerke zählende Hochzeitstorte, die schätzungsweise 50.000 Dollar kostete und wegen der Menge an Drahtgestell nicht serviert wurde.

Hochzeitstorten gelten häufig als Glücksbringer für die Brautpaare. So ist heute etwa üblich, dass das Paar die Torte gemeinsam anschneidet. Im angelsächsischen Raum wird der oberste Teil einer Torte auch eingefroren, der gemeinsame Verzehr am ersten Hochzeitstag soll dem Paar Glück bringen.