Alpen Seilbahn-Panne im Aostatal - Evakuierung läuft

Bei starkem Wind ist eine Seilbahn mit etwa 130 Menschen an Bord im Aostatal in Italien stecken geblieben. Die Pendelbahn Plan Maison im Ski- und Wandergebiet Cervinia werde evakuiert, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag.

30 Passagiere sind laut Ansa bereits in Sicherheit gebracht worden. "Niemand ist in Gefahr", wird die Betreibergesellschaft zitiert. Die Evakuierung sei in wenigen Stunden abgeschlossen, hieß es. Die Ursache der Panne war zunächst nicht bekannt.

Jede Kabine der Pendelbahn hat laut italienischen Medienberichten zwölf Plätze. Die Bahn verbindet Plan Maison auf 2550 Metern und Cime Bianche Laghi auf 2800 Metern.

Im September mussten etwa 30 Seilbahn-Passagiere am Mont-Blanc-Massiv eine Nacht in steckengebliebenen Kabinen ausharren, nachdem die Rettung wegen sich verschlechternden Wetters und der Dunkelheit ausgesetzt werden musste. Verhedderte Kabel hatten diese Störung verursacht.