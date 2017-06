Hitler-Büste und Hakenkreuz-Sanduhr Rätsel um Nazi-Fund in Buenos Aires

Es geht unter anderem um Hitler-Büsten und Reichsadler: Die zahlreichen Nazi-Relikte, die in Buenos Aires gefunden wurden, sind anscheinend in Solingen hergestellt worden - von einem während des Nationalsozialismus bekannten Waffenunternehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur vom Besitzer der Gegenstände erfuhr, seien die meisten Objekte mit dem Fabrikationsstempel des 1865 gegründeten und damals auf Militärmesser spezialisierten Unternehmens Carl Eickhorn gekennzeichnet.

In der Nazi-Zeit produzierte Eickhorn unter anderem Blankwaffen für SA und SS. Zu klären ist noch, ob es sich bei den Fundstücken um Originale handelt. "Unsere ersten Ermittlungen deuten darauf hin", sagte die argentinische Sicherheitsministerin Patricia Bullrich.

Unklar ist bislang auch, wie und wann die Relikte nach Argentinien kamen. Die Zeitung "Clarin" spekulierte bereits, dass sie von einem geflüchteten NS-Verbrecher wie Adolf Eichmann oder Josef Mengele nach Argentinien gebracht worden sein könnten.

Die Polizei hatte die Gegenstände bei einem Antiquitätenhändler beschlagnahmt. Nach Abschluss der Ermittlungen sollen sie nach Angaben der Regierung in die Sammlung des Holocaust-Museums in Buenos Aires aufgenommen werden. Unter anderem wurden Hitler-Büsten, Reichsadler, Pistolen, Degen, Fern- und Vergrößerungsgläser und eine Mundharmonika-Sammlung konfisziert.

Der Antiquitätenhändler sagte, die 75 Nazi-Relikte bildeten eine seiner knapp 20 privaten Sammlungen - darunter auch eine große Erotiksammlung, die unter anderem kunstvolle Dildos aus der russischen Zarenzeit umfasse. Die Objekte aus der NS-Zeit habe er im Laufe von 25 Jahren von einem einzigen Verkäufer, einem Argentinier, erworben.

Er habe nichts Illegales getan, so der Händler. Denn der reine Besitz sei keineswegs strafbar - er habe die Dinge privat gesammelt und in einem Raum in seiner Wohnung ausgestellt - und nicht verkauft. Der 55-Jährige betreibt ein Geschäft in einem nördlichen Vorort von Buenos Aires.