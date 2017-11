Verschollene "ARA San Juan" Rettungsschiffe wollen Geräusche von U-Boot empfangen haben

Rettungsschiffe haben Geräusche empfangen, die von dem seit Mittwoch verschollenen argentinischen U-Boot abgegeben worden sein könnten. Zwei argentinische Kriegsschiffe, die an der internationalen Suchaktion im Südatlantik teilnehmen, hätten am Montag auf ihren Echolotgeräten Schallsignale empfangen, erklärte Marinesprecher Enrique Balbi am Montagabend in Buenos Aires.

Es handele sich um ein ständig anhaltendes Geräusch, das 360 Kilometer östlich von der patagonischen Halbinsel Valdés aufgenommen worden sei. Der Punkt im Südatlantik liege auf der Route, die das U-Boot "ARA San Juan" mit 44 Menschen an Bord von Ushuaia auf Feuerland zu seinem Heimathafen Mar del Plata zurücklegte, als der Kontakt verloren ging.

Ein US-Seefernaufklärungsflugzeug Boeing P-8 flog zu dem Seegebiet, in dem die Geräusche stammten, um sie aufzuzeichnen und mit einer speziellen Software deren Ursprung zu identifizieren. Bis dahin könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass das Geräusch vom U-Boot stamme, sagte Balbi. Es seien außerdem Echolot-Bojen in der nächsten Umgebung gelegt worden. Die Meerestiefe betrage dort um die 200 Meter.

Bei der internationalen Suche nach dem verschollenen U-Boot hat ein Wettlauf mit der Zeit begonnen. Die "ARA San Juan" hat nach Marineangaben eine Sauerstoffreserve für sieben Tage, sollte es nicht auftauchen können. Bei der letzten Verbindung mit seinem Marinestützpunkt am Mittwoch habe das U-Boot Batterieprobleme gemeldet, erklärte ein weiterer Marinesprecher, Kapitän Gabriel Galeazzi, im U-Boot-Stützpunkt Mar del Plata.