Arizona Mann kämpft zwei Tage in Schlangengrube ums Überleben

John Waddell hatte eine Absprache mit seinem Freund getroffen, bevor der 62-Jährige sich auf den Weg in eine stillgelegte Goldmine im US-Bundesstaat Arizona machte. Falls er sich nicht am nächsten Tag melde, sollte sein Freund nach ihm sehen, so berichtet es die britische BBC.

Es dauerte dann zwar zwei Tage, bis sich Waddells Kumpel Terry Schrader auf den Weg machte, aber er dürfte ihm das Leben gerettet haben. Waddell war 48 Stunden vorher auf der Suche nach Gold und anderen Edelmetallen in einen etwa 30 Meter tiefen Schacht gefallen und hatte sich dabei beide Beine gebrochen. Der Abenteurer hatte weder Essen noch Trinken dabei, sein Mobiltelefon funktionierte in der Tiefe nicht.

Nach Angaben von Freunden und Rettungskräften hatte Waddell allerdings nicht nur mit den Verletzungen und dem Nahrungsmangel zu kämpfen, sondern auch mit Klapperschlangen. Den Angaben in dem BBC-Bericht zufolge tötete er drei der gefährlichen Tiere. Ob der Verunglückte sie nur tötete, um sich vor giftigen Bissen zu schützen, oder um seinen Hunger zu stillen, ist unklar. Waddell war zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung in klinischer Behandlung.

Sein Freund Terry Schrader berichtete von den Details der Rettung. So hatte er bei seiner Ankunft am Schacht zwar die Hilferufe Waddells gehört, musste aber wieder wegfahren, um ein Rettungsteam telefonisch herbeizurufen. Denn auch außerhalb des Schachts gab es keinen Handyempfang. Schließlich brauchten die Retter mehr als sechs Stunden, um den 62-Jährigen aus dem Schacht zu bergen. Er soll stark dehydriert gewesen sein, aber bei Bewusstsein und sprechfähig. "Mein Freund ist hart im Nehmen", sagte Schrader der BBC.