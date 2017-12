In einem niederländischen Zoo hat ein Löwe eine Löwin tot gebissen. Die Tiere hätten zuvor vor den Augen der Besucher miteinander gekämpft, teilte der Burgers' Zoo in Arnheim mit.

Was genau geschah, ist unklar. An der Stelle, an der die Löwin tot gefunden worden war, hingen keine Kameras und waren auch keine Mitarbeiter anwesend.

Dass Löwen miteinander kämpften, sei nicht ungewöhnlich, erklärte der Zoo im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze. "Aber oft ist das spielerisch, und ein tödliches Ende ist sehr selten."

Der männliche Löwe wurde in dem Zoo geboren. Das Weibchen war vor einigen Jahren aus einem anderen Zoo gekommen. Es stand nach Angaben des Zoos auf dem niedrigsten Platz in der Rangordnung.