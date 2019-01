Bayern Auto rammt Frau und flüchtet - 23-Jährige hirntot

Eine 23-Jährige ist auf dem Heimweg von einer Diskothek in Aschau im Chiemgau von einem Auto angefahren worden. Später im Krankenhaus wurde sie für hirntot erklärt, wie die bayerische Polizei mitteilte. Der Fahrer des Wagens sei geflüchtet.

Die Frau und ihr Begleiter waren in der Nacht zum Sonntag zu Fuß von einer Diskothek in Richtung Ortsmitte unterwegs, so die Polizei. Anders als ihr Begleiter sei die Frau auf der Straße gelaufen - möglicherweise, weil diese bei den winterlichen Straßenverhältnissen besser geräumt war als der Gehweg.

Kurz vor 4 Uhr sei die 23-Jährige dann von dem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Der Fahrer des Wagens habe nicht angehalten, sondern sei weiter in Richtung Ortsmitte gefahren.

Die Polizei ermittelt und hat eigenen Angaben zufolge bereits ein Fahrzeugteil sichergestellt, bei dem davon auszugehen sei, dass es zum Wagen des flüchtigen Fahrers gehöre. In ihrer Mitteilung bittet die Polizeiinspektion Prien mögliche Zeugen um Mithilfe.