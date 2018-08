Die Schauspielerin Asia Argento soll sich im Jahr 2013 an einem damals 17-Jährigen vergangen haben. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich dabei auf anonyme Quellen und Dokumente einer außergerichtlichen Einigung. Dazu gehört demnach auch eine Zahlung von 380.000 Dollar.

Argento und ihr mutmaßliches Opfer, Schauspieler Jimmy Bennett, einigten sich laut dem Bericht im Oktober 2017. Damals gehörte Argento zu den ersten Frauen, die von Übergriffen durch den Produzenten Harvey Weinstein berichteten. Anschließend wurde die 42-Jährige eine der prominentesten Fürsprecherin der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt.

Zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Übergriffs war Bennett demnach 17 Jahre alt, Argento 37. Bennett stell das Geschehen in den Dokumenten laut dem Bericht so dar: Er und Argento hätten sich im Mai 2013 in einem Hotel in Kalifornien getroffen. Sie habe ihm Alkohol gegeben. Später habe sie ihn geküsst, aufs Bett geworfen und Oralsex an ihm vorgenommen. Dann hätte sie sich auf ihn gelegt und sie hätten Sex gehabt.

Danach soll Argento den Jugendlichen gebeten haben, Fotos zu machen. Einige der Bilder liegen der "New York Times" nach eigenen Angaben vor. Auf der Fahrt nach Hause habe sich Bennett verwirrt, beschämt und geekelt gefühlt. Die Erfahrung habe ihn traumatisiert und seiner Karriere geschadet.

Keiner der Beteiligten reagierte auf Anfragen, heiß es in dem Bericht.

Argento hatte dem "New Yorker" im vergangenen Oktober erzählt, Weinstein habe sie bei 1997 bei den Filmfestspielen von Cannes zum Oralverkehr gezwungen. Ihre Vorwürfe wiederholte sie in diesem Jahr, sie sprach von einer Vergewaltigung. Weinstein hat die Vorwürfe bestritten.