Straßen gesperrt, U-Bahn unter Wasser Starkregen löst Chaos in Athen aus

Starke Regenfälle und Hagel haben in der Nacht zum Sonntag große Schäden in Athen angerichtet und ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Behörden mitteilten, musste die Feuerwehr in Hunderten Fällen ausrücken, um Menschen aus ihren steckengebliebenen Autos herauszuholen und überschwemmte Wohnungen und Häuser leer zu pumpen.

In den dicht bewohnten Athener Stadtteilen Viktoria und Ampelokipoi gab es am Sonntagmorgen keinen Strom. Zudem blieben wegen des vielen Wassers wichtige Straßenverbindungen im Westen der Stadt gesperrt, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Auch drei U-Bahn-Stationen standen unter Wasser und mussten vorübergehend geschlossen werden.

Auch auf der Insel Zakynthos verursachten schwere Regenfälle erhebliche Schäden. Dort wurde am Sonntag ein Mann vermisst, dessen Auto von den Wassermassen erfasst wurde, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Als ein Segen wurde der Regen dagegen von den Bauern gesehen. In Griechenland herrschten bis zum Samstag sommerliche Temperaturen um die 22 Grad und Dürre. In vielen Regionen waren Waldbrände ausgebrochen.