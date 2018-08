James Mason und die »Atomwaffen Division«

Propaganda-Fotos der »Atomwaffen«-Zelle, Texas

In jenem Jahr gründet sich die Nazi-Gruppierung »Atomwaffen Division« im Internetforum »Ironmarch.org«, einer Plattform, auf der sich Rechts­radikale aus aller Welt austauschen. Die Extremisten entdecken James Mason für sich. Sie nehmen sein wirres, radikales Gedankengut immer euphorischer auf, »Siege« wird zur Pflicht­lektüre, Mason ihr ideologischer Übervater. Doch nicht nur das macht die Gruppe laut Terrorismus­experten so gefährlich. Die Mitglieder sind schwer bewaffnet und bereit, ihre Waffen einzusetzen. In sogenannten »Hate Camps« bereiten sie sich auf einen Rassenkrieg vor, der ihrer Ansicht nach kurz bevorsteht. Unter den Teilnehmern sind auch US-Soldaten, die Schieß­übungen anleiten. Laut Aussage eines »Atomwaffen«-Aussteigers müssen Neulinge unter anderem Water­boarding über sich ergehen lassen. Wer steckt hinter der »Atomwaffen Division«?

Der erste Mord ereignet sich am 19. Mai 2017. Devon Arthurs, 18 Jahre alt, erschießt seine beiden Mitbewohner Andrew Oneschuk (18) und Jeremy Himmelmann (22), alle drei waren Mitglieder von »Atomwaffen Division«. Als Motiv gibt Arthurs später an, die beiden Männer hätten seinen Glauben nicht respektiert. Arthurs entfremdete sich nach und nach von der rechtsextremen Ideologie der Gruppe, konvertierte zum Islam und sympathisierte mit dem »Islamischen Staat«.

Mörder Arthurs (links), Opfer Oneschuk und Himmelmann (rechts)

In der WG wohnte auch der Anführer der Truppe: Brandon Russell. In dessen Garage findet die Polizei Schusswaffen, Munition und Materialien zum Bombenbau. Russell hatte zuvor in internen Chats angekündigt, ein Kraftwerk in die Luft sprengen zu wollen. Er wird zu einer Freiheits­strafe von fünf Jahren verurteilt.

Das Morden geht weiter

Am 22. Dezember 2017 erschießt der 17-jährige Nicholas Giampa die Eltern seiner Freundin in Reston, Virginia. Sie hatten der Tochter den Umgang mit ihm verboten, da sie dessen rechts­radikale Gesinnung ablehnten. Giampa ist erklärter James-Mason-Fan und »Atomwaffen Division«-Mitglied. Noch am Tatort richtet er die Waffe gegen sich selbst und drückt ab, überlebt aber.

Todesschütze Giampa

Nicht einmal einen Monat später ereignet sich der jüngste Mord. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch. Der SPIEGEL konnte mit Polizei­behörden und der Mutter des Opfers vor Ort sprechen sowie private Chat­nachrichten zwischen dem Ermordeten und Freunden einsehen. So lässt sich der Fall detailliert rekonstruieren. Was geschah in Lake Forest, Kalifornien?

Als die restlichen »Atom­waffen«-Mit­glieder erfahren, dass Woodward wegen des Mordes an einem homo­sexuellen Juden festgenommen wurde, feiern sie die Tat. Sie nennen ihn eine »Ein-Mann-Abriss­truppe für schwule Juden«. Zu Prozess­beginn erstellen sie T-Shirts mit Woodwards Konterfei, samt Hakenkreuz auf der Stirn.