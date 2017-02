Australien Deutsche Touristin tot aufgefunden

Nach tagelanger Suche haben Einsatzkräfte in Australien eine vermisste deutsche Urlauberin tot gefunden. Die Leiche der 73-Jährigen wurde im Naturpark Trephina Gorge entdeckt, etwa 70 Kilometer von der Stadt Alice Springs entfernt. Das teilte die Polizei mit. In dem Naturpark war am Montag bereits die Leiche des 76 Jahre alten Ehemannes der Frau geborgen worden.

Die Leichen lagen mehrere Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei vermutet, dass die Senioren sich bei einer Wanderung verlaufen hatten und den Strapazen nicht gewachsen waren. In der abgelegenen Region werden derzeit Temperaturen von 40 Grad und mehr gemessen. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es bislang keine.

Das Paar war seit dem Wochenende vermisst worden. Ein Parkaufseher schlug Alarm, als er bemerkte, dass das geparkte Auto der Touristen seit Freitag nicht bewegt worden war. Rettungskräfte fanden den Fotoapparat des Paares. Die darin gespeicherten Aufnahmen halfen den Behörden bei der Identifizierung der Leichen.