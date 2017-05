"Er starrte mich an" 2,70-Meter-Hai hüpft in Boot und verletzt Fischer

Die meisten Menschen würden bei dem, was Terry Selwood passiert ist, den Schreck ihres Lebens bekommen: Dem Fischer ist vor der Küste Australiens ein 2,70 Meter langer weißer Hai in sein kleines Boot gesprungen und hat den 73-Jährigen schwer am Arm verletzt.

Selwood verbrachte gerade einen ruhigen Tag auf dem Meer vor New South Wales, als er plötzlich einen Schatten über dem Boot bemerkte, wie er dem Sender ABC berichtete. Da habe ihn plötzlich eine Brustflosse des Fischs getroffen und zu Boden geschleudert.

"Er kam geradewegs über den Motor geschossen und knallte aufs Deck", sagte Selwood, der nach eigenen Angaben in nahezu 60 Jahren auf See so etwas noch nicht erlebt hatte. "Ich war auf allen vieren, und er starrte mich an." Dann habe das Tier zu zappeln begonnen.

Er habe sich nicht schnell genug vor dem herannahenden Hai in Sicherheit bringen können, sagte Selwood. Der Schlag habe ihn so schwer verletzt, dass er große Mengen Blut verloren habe. "Ich war wie betäubt, ich habe nicht kapiert, was passierte und dachte: 'O mein Gott, ich muss hier raus'." Im Interview sagte er später trotzdem, dass der Vorfall aus seiner Sicht eine "ganz alltägliche Sache" sei.

Schließlich sei es ihm gelungen, über Funk die Küstenwache zu alarmieren. Ein Fachmann habe dann bestätigt, dass es sich um einen großen Weißen Hai handele. Selwood wurde von Ärzten versorgt. Dass das Tier ausgerechnet sein Boot traf, ist einigermaßen erstaunlich: Es ist lediglich 4,50 Meter lang und 2,70 Meter breit.

Vor den Küsten Australiens gibt es viele Haie, ab und zu gibt es auch Angriffe auf Menschen: Durchschnittlich kommt es etwa zwei Mal pro Jahr zu einer tödlichen Haiattacke. Vor wenigen Wochen hatte ein Tier ein 17-jähriges Mädchen vor den Augen ihrer Familie angegriffen und getötet.