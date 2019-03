Australien Hai verletzt 25-Jährigen am Great Barrier Reef schwer

Bei einer Hai-Attacke am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens ist ein Mann verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nahe der bei Touristen beliebten Whitsunday Islands, wie die Behörden mitteilten. Es war bereits der vierte Hai-Angriff in der Region binnen sechs Monaten.

Rettungskräfte wurden am Montag zu einer Tauchstation im Meer gerufen, nachdem dort ein 25-jähriger Mann von einem Hai am Oberschenkel verletzt worden war. Er habe offenbar nicht in Lebensgefahr geschwebt. Der Mann wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Erst im November war ein 33-Jähriger nach einer Hai-Attacke in dem Gebiet gestorben. Im September waren in der Gegend eine Frau und ein zwölfjähriges Mädchen bei zwei Hai-Angriffen binnen 24 Stunden schwer verletzt worden.

Australien zählt zu den Ländern mit den weltweit meisten Hai-Angriffen, Todesopfer sind aber selten. Hai-Angriffe im Great Barrier Reef gelten eigentlich als ungewöhnlich.