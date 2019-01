Die australische Küstenwache hat mit großem Einsatz nach einem Matrosen gesucht, der an Bord eingeschlafen war. Sein Verschwinden fiel dem Skipper an Bord eines Fischkutters vor der Küste Cooloolas in Queensland auf, wie die Zeitung "Brisbane Times" berichtet. Demnach habe der Skipper stundenlang nach seinem Kollegen gesucht, ihn aber nicht gefunden. Er entsendete einen Notruf.

Die Küstenwache befürchtete, dass der 45-Jährige über Bord gegangen war. Sieben Hubschrauber, zwei Flugzeuge sowie mehrere Polizei- und Küstenwachboote suchten stundenlang nach dem Matrosen.

Erst fast 14 Stunden später entdeckte ein Crewmitglied laut Polizei den Vermissten. Dem Sender ABC sagte der Mann, ihm sei aufgefallen, dass der Griff eines Laderaums bewegt worden sei. Er habe nachgesehen - und den Matrosen im Tiefschlaf unter einem Bündel von Tauen gefunden.

Missing fisherman found alive on boat costs rescuers hundreds of thousands of dollarshttps://t.co/qSYpobHgHq pic.twitter.com/ipLVohvQ4k — ABC Brisbane (@abcbrisbane) 16. Januar 2019

Eine Sprecherin der Einsatzkräfte sagte dem Sender, allein der Einsatz von drei Helikoptern habe schätzungsweise 250.000 US-Dollar gekostet, das sind knapp 220.000 Euro. Ihr zufolge sei unklar, ob eine Entschädigung gefordert werde.