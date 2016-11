Australisches Koalababy Süßer als die Polizei erlaubt

Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten in Wishart nahe der australischen Stadt Brisbane jüngst eine Autofahrerin, die gesucht wurde. Das berichten mehrere Medien, ohne den Grund für die Fahndung zu nennen. Die Polizisten baten die 50-Jährige aufs Revier. Und fragten routinemäßig, ob die Frau irgendwelche Angaben machen wolle.

Die Frau wollte - und zeigte zur Verblüffung der Anwesenden einen Beutel. Darin befinde sich ein Koalababy, erklärte sie. Als die Polizisten den Reißverschluss öffneten, lugte tatsächlich ein etwa sechs Monate altes Tier hervor.

Geschützte Tiere

"Es gibt viele erste Male in unserem Job", teilte die Polizei mit. Das Koalababy sei für die Beamten solch ein erstes Mal gewesen. Koalas sind in Australien geschützt und dürfen nicht als Haustiere gehalten werden. Die Frau gab an, sie habe das Tier in der vorangegangenen Nacht an einer Straße entdeckt.

Die Polizei übergab den kleinen Koala an eine Tierschutzorganisation - nicht ohne vorher Erinnerungsfotos zu machen. Der kleine Bär sei zwar etwas dehydriert, aber ansonsten wohlauf. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, gefundene Koalas nicht selbst aufzunehmen, sondern den Tier-Notruf zu wählen.

Einen Namen hat das 1,5 Kilo schwere Tier inzwischen auch. Die Polizisten nannten es "Alfred".