Nach 1000 Kilometern Polizei stoppt 12-Jährigen auf Tour durch Australien

Auf seiner Tour quer durch Australien ist ein Zwölfjähriger nach etwa einem Viertel der Strecke von der Polizei gestoppt worden. Offenbar ist ihm ein Defekt an dem Auto, mit dem er unterwegs war, zum Verhängnis geworden.

Der Junge hatte bereits mehr als 1000 Kilometer Fahrt hinter sich, als Verkehrspolizisten in der Bergbaustadt Broken Hill wegen einer herabhängenden Stoßstange auf den Wagen aufmerksam wurden und ihn stoppten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Ermittlungen zufolge war das Kind in dem Dorf Kendall im Osten des Landes aufgebrochen und wollte ins rund 4000 Kilometer entfernte Perth an der Westküste. Die Polizei nahm den Jungen vorläufig in ihre Obhut. Warum er sich auf die lange Reise gemacht hat und woher er den Wagen hatte, war zunächst unklar. In Australien dürfen Jugendliche ab 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen Auto fahren.

Eine Fahrt von Kendall nach Perth dauert mindestens 40 Stunden reine Fahrzeit und führt durch lebensfeindliches Wüstengebiet, darunter die berüchtigte Nullarbor-Ebene. Die australische Fremdenverkehrsbehörde rät Besuchern, allein für die Durchquerung der Nullarbor-Ebene sechs Tage einzuplanen und Reservekanister mit Treibstoff sowie große Mengen an Trinkwasser und Essen für den Fall einer Panne mitzuführen. Australien ist das sechstgrößte Land der Erde und rund 50 Prozent größer als Europa.