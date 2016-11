Angriff in Australien Surfer vertreibt Hai mit Tritt

Mit einem kräftigen Tritt hat sich ein Surfer an der Ostküste Australiens erfolgreich gegen eine Hai-Attacke gewehrt. Der 65-Jährige konnte sich mit einer blutenden Bisswunde am Fuß schwimmend retten. Das teilte die Polizei mit. Ein junger Surfer habe ihn schließlich an den Strand nahe Forster gebracht, etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney.

Sanitäter hätten ihn versorgt und dann per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann sei in stabilem Zustand. Die Behörden schlossen den Strand bei Forster.

Angaben zur Größe des Tieres schwanken zwischen zwei und drei Metern. Der Sohn des Opfers sagte, sein Vater und dessen Freund seien kurz vor der Hai-Attacke zunächst von etwa zehn Delfinen umringt worden. Es habe den Anschein gehabt, als ob die Tiere die beiden Surfer aus dem Wasser hinausgeleiten wollten.

Kurz darauf sei der Hai aufgetaucht und habe sich mit voller Wucht auf das Surfboard des Mannes geworfen. Sein Vater sei zwei Meter hoch in die Luft geschleudert worden, erzählte der Sohn weiter. Mit einem kräftigen Biss zerteilte das Tier den Schilderungen zufolge schließlich das Surfbrett und stürzte sich auf sein Opfer. Der Mann konnte sich mit einem heftigen Tritt befreien und wegschwimmen.

Erst am Dienstag war ein 73-Jähriger im australischen Queenscliff von einem Hai in den Arm gebissen worden. An der Küste vor Ballina etwa 500 Kilometer nördlich von Sydney sind vor zwei Wochen nach mehreren Hai-Attacken spezielle Netze gespannt worden, die die Tiere mit akustischen Signalen abschrecken sollen.