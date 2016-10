"Dreamworld" in Australien Mehrere Tote bei Unglück in Vergnügungspark

Bei einem Unfall in einem australischen Vergnügungspark sind offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Medien berichten unter Berufung auf Polizeiangaben von vier Todesopfern in einem Fahrgeschäft des "Dreamworld"-Parks.

Der Polizei zufolge ist noch unklar, wie die Betroffenen genau verunglückten; Rettungssanitäter seien im Einsatz.

Der 1986 eröffnete "Dreamworld"-Park vermarket sich als größter Vergnügungspark der Region Goldküste mit Dutzenden Achterbahnen und anderen Attraktionen.

In den USA war erst vor einigen Wochen ein Kind auf einer Riesenrutsche in einem Vergnügungspark ums Leben gekommen. Der Junge starb in einem Park in Kansas City mit dem deutschen Namen "Schlitterbahn" auf einer Anlage namens "Verrückt". Laut Guinness-Buch der Rekorde handelt es sich bei dem rund 51 Meter hohen Turm um die höchste Wasserrutsche der Welt.

