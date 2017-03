Sturm in Australien Tausende fliehen vor Zyklon Debbie

Ein Wirbelsturm rast mit hohen Windgeschwindigkeiten auf die Nordostküste Australiens zu. Mehrere tausend Menschen mussten wegen des Zyklons namens Debbie ihre Häuser verlassen. Der Sturm bewegt sich nach Angaben der Wetterbehörden mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometer vom Meer aus auf die Gemeinden Townsville und Bowen im Bundesstaat Queensland zu. Vermutet wird, dass er am Dienstagmorgen Ortszeit (Montagabend MESZ) auf die Küste trifft.

Mehr als 5500 Menschen mussten ihre Häuser räumen. Australiens Premierminister Malcolm Turnbull appellierte an alle Betroffenen, den Anordnungen der Behörden Folge zu leisten. "Wenn Sie eine offizielle Aufforderung erhalten haben, Ihr Haus zu verlassen, müssen Sie und Ihre Familie das unverzüglich tun."

Der Verkehr am Flughafen Townsville wurde eingestellt, auch die Arbeiten in einer Kohlemine in der Region kamen zum Erliegen. Queenslands Premier, Annastacia Palaszczuk, sagte, die Region habe nie einen Sturm erlebt, der stärker als Stufe zwei gewesen sei. Debbie werde voraussichtlich noch gewaltiger werden, als Zyklon Yasi, der 2011 Zerstörungen verursacht hatte.

Die Behörden erwarten einen Sturm der Kategorie vier. Ältere Gebäude könnten einem solchen Sturm nicht standhalten, sagte Palaszczuk: "Ich will nicht, das ältere Menschen bei solchen zerstörerischen Winden in ihren Häusern bleiben."

Befürchtet wird, dass der Sturm auf die Küste trifft, wenn gerade Flut ist. Dies könnte auch noch zu erheblichen Überschwemmungen führen.