Autounfall in der Sierra Nevada Leichen auf Felsen - schwierige Bergung

Rund 120 Kilometer östlich der kalifornischen Stadt Fresno sind zwei Touristen bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam ihr Fahrzeug vor zwei Wochen in der Sierra Nevada vom Highway 180 ab und stürzte 150 Meter einen Abhang hinunter.

Das Auto krachte auf einen Felsen mitten im Kings River, wo es hängen blieb. Bei den Insassen soll es sich um zwei Männer aus Thailand handeln, die als Touristen nach Kalifornien gekommen waren. Den Behörden zufolge gestaltet sich die Bergung der Leichen aus der starken Strömung schwierig. Derzeit wird anhand von Wetterprognosen und Wasserpegeln ein Plan erstellt, der maximale Sicherheit für die Bergungskräfte bietet.

Der Sheriff von Fresno County erklärte, die Polizei arbeite mit den thailändischen Behörden zusammen. Dem Konsulat in Los Angeles zufolge sind die Opfer Studenten, die an der University of South Florida immatrikuliert waren. Sie waren am 28. Juli von einem Bekannten vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht in ihr Motel zurückgekehrt waren. Laut "Washington Post" erreichten die Angehörigen der jungen Männer am Samstag die Unglücksstelle, wo ein buddhistischer Mönch für die Toten betete.