Kollision in der Luft Kleinflugzeug und Hubschrauber stoßen über England zusammen

In Großbritannien sind ein Kleinflugzeug und ein Hubschrauber in der Luft zusammengestoßen. Rettungsdiensten zufolge gibt es mehrere Opfer, wie der Sender BBC berichtet. Nach einem Bericht der "Daily Mail" waren insgesamt vier Menschen an Bord der verunglückten Maschinen. Genauere offizelle Angaben liegen nicht vor. Es ist unklar, ob es Überlebende gab.

Die Kollision ereignete sich nordwestlich von London in der Umgebung von Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire. Hubschrauber und Kleinflugzeug sollen von einem Flugplatz aus gestartet sein, der dort in der Gegend liegt. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge krachten sie über einem bewaldeten Gebiet in der Nähe eines in der Nähe eines historischen Herrenhauses zusammen.

Augenzeugen berichteten der "Daily Mail" zufolge von einem "lauten Knall". Außerdem soll Rauch über der Unglücksstelle aufgestiegen sein.