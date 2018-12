Rheinland-Pfalz Schwerer Autounfall auf eisglatter Bundesstraße - acht Verletzte

Schwerer Unfall an Weihnachten: Auf einer eisglatten Bundesstraße in Rheinland-Pfalz sind an Weihnachten acht Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei geriet ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der B422 bei Allenbach (Landkreis Birkenfeld) auf die Gegenfahrbahn, wo er in ein Streufahrzeug krachte. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Auch seine sechs Mitfahrer erlitten Verletzungen - drei Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren wurden leicht, drei Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren wurden schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des Streufahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Alle acht Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Einen Tag vor Heiligabend hatte ein junger Mann in Neuberg bei Hessen einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem insgesamt sechs Menschen verletzt wurden. Der 25-jährige Unfallverursacher stand offenbar unter Drogen. Es war in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er in das Auto einer Familie krachte.

Die 36-jährige Mutter erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen, ihr Mann und die neunjährige Tochter leichte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, seine beiden 21 und 25 Jahre alten Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.