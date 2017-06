Niedersachsen 15 Schüler durch Rauchbombe verletzt

Bei der Abschlussfeier an einer Oberschule im niedersächsischen Bad Laer ist eine Rauchbombe gezündet worden. Laut Polizei wurden 15 Schüler leicht verletzt, nachdem sie die Dämpfe eingeatmet hatten. Die Feier stand unter dem Motto "Chaostage".

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter nach eigenen Angaben bereits ausgemacht. Es handelt sich demnach um einen Schüler der Schule. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Die Einsatzkräfte hatten das Schulgelände großräumig mit Flatterband abgesperrt, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungshubschrauber sei nach kurzer Zeit wieder abgezogen worden.

Der "Chaostag" an der Schule ist die traditionelle Abschlussfeier der zehnten Klassen - vergleichbar mit den traditionellen Abi-Gags an Gymnasien. An dem Tag würden die Schüler traditionell Quatsch machen, sagt eine Lehrerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ob der Schüler oder seine Eltern für den Großeinsatz aufkommen müssen, sei noch nicht abschätzbar, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen Polizeisprecher.