Tegernsee Großbrand in Feuerwache - elf Verletzte

In Bad Wiessee am Tegernsee ist eine Rettungswache in Flammen aufgegangen. Zuvor hatte es eine oder mehrere Detonationen gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurden zwei Menschen schwer verletzt, zudem erlitten neun Feuerwehrleute leichte Verletzungen. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle.

Kurz nach der oder den Detonationen im Feuerwehrhaus, das sowohl von der Feuerwehr als auch vom Roten Kreuz genutzt wird, bildete sich eine starke Rauchwolke. Zwei Schwerverletzte erlitten laut Polizei Verbrennungen und wurden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Berichte, wonach Schweißarbeiten an einem Boot der Wasserwacht die Explosion verursacht haben könnten, bestätigte die Polizei nicht.

Das Gebäude in unmittelbarer Nähe einer Polizeiwache stand zwischenzeitlich lichterloh in Flammen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Einsatz aller Feuerwehren aus dem Tegernseer Tal ist der Brand laut "Münchner Merkur" zwar unter Kontrolle, das Gebäude allerdings einsturzgefährdet. Es wird mit einem Schaden in Millionenhöhe gerechnet.