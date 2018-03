In einem Klinikschwimmbad in Bad Schönborn in Baden-Württemberg ist Chlorgas ausgetreten, 39 Menschen wurden leicht verletzt, ein Mensch erlitt mittelschwere Verletzungen. Polizei und Feuerwehr räumten das Schwimmbad.

Einzelheiten über den Vorfall sind bislang nicht bekannt. Laut der Polizei in Karlsruhe wurde das Unglück durch einen Bedienungsfehler verursacht.

Chlor wird in Schwimmbädern zur Entkeimung eingesetzt. Chlorgas ist ein Atemgift, das reizend und ätzend wirken kann.